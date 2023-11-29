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Diyarbakır'da otomobil dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Erhan K., yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Erhan K., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kırsal Yukarı Mollaali Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan K. İdaresindeki 21 ACR 238 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, Erhan K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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