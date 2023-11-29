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Diyarbakır'da otomobil dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı

29 Kasım 2023 17:57 Son Güncelleme: 17:59 Abone Ol

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Erhan K., yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.