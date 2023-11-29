Diyarbakır'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi, Sürücü Yaralandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dere yatağına devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Erhan K'nin kullandığı 21 ACR 238 plakalı otomobil, merkez Bağlar ilçesi Yukarı Mollaali Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan Erhan K, hastaneye kaldırıldı.