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Diyarbakır'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi, Sürücü Yaralandı

29 Kasım 2023 17:17 Son Güncelleme: 17:18 Abone Ol

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dere yatağına devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.