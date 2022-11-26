Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Olay hakkındaki duyumların ardından birçok kişi detayları merak ederek arama motorları üzerinde Diyarbakır'da otobüs mü devrildi? Sorusunu ve Diyarbakır'da otobüs kazası mı oldu? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Diyarbakır'da otobüs mü devrildi? Diyarbakır'da otobüs kazası mı oldu? Otobüs kazasında vefat eden ve yaralı var mı? Otobüs kazası VİDEO!

Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkiinde Yusuf İ. yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ardından birçok kişi Otobüs kazasında vefat eden ve yaralı var mı? Sorularını merak etmeye başladı. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Peki, Diyarbakır'da otobüs mü devrildi? Diyarbakır'da otobüs kazası mı oldu? Otobüs kazasında vefat eden ve yaralı var mı? Otobüs kazası VİDEO!

DİYARBAKIR'DA OTOBÜS MÜ DEVRİLDİ?

Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkiinde Yusuf İ. yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR OTOBÜS KAZASINDA VEFAT EDEN VE YARALI VAR MI?

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Ekipler otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için mücadele verirken kazada 33 kişi yaralandı. Ekipler, bazıları otobüste sıkışan yolcuları araçtan çıkardı. Olayda yaralanan 33 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.