Diyarbakır'da Mağaza Cephesinden Kopan Parçalar 3 Otomobile Hasar Verdi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir mağazanın dış cephesinden kopan beton parçaları, park halindeki 3 otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, otomobillerde hasar meydana geldi.
Diyarbakır'da bir mağazanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, sokakta park halindeki 3 otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki mobilya mağazasının dış cephesinden kopan beton parçaları, sokağa park edilen 3 aracın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken otomobiller hasar gördü.
Kopan parçaların araçların üzerine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.