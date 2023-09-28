Diyarbakır'da Lastik Değişimi ve Bakımı Önemli

Diyarbakır'da 45 yıldır araç bakım ve lastik onarım işi yapan Hasan Kamçı, kaliteli bir lastiğin yakıt tasarrufu, konfor ve can güvenliğini sağladığını belirtti. Lastik değişiminde doğru seçimin önemine vurgu yapan Kamçı, çıkma lastiklerin kullanımının ölümlü veya yaralanmalı kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

Diyarbakır'da 45 yıldır araç bakım ve lastik onarım işi yapa Hasan Kamçı, "Kaliteli bir lastik yakıt tasarrufu, konfor ve can güvenliğini sağlıyor" dedi.

Bir araç için önemli parçalardan biri olan lastik, otomobilin tüm yükünü temel sistemini taşısa da lastikler yük dağılımında önemli rol oynar. Lastik değişiminde doğru seçilmeyen lastikler, aracın istenildiği gibi taşınılmamasına ve ölümlü veya yaralanmalı kazaların ortaya çıkmasına davetiye çıkartıyor.

Diyarbakır'da 45 yıldır araç bakım ve lastik onarım işi yapa Hasan Kamçı, otomobil sürerken insanı hayata bağlayan tek parçanın lastik olduğunu söyledi.

Araç lastiğinin önemine vurgu yapan Kamçı, "Lastiğin araçtaki önemi çok fazladır. Aracı yola bağlayan tek şey lastiktir. Lastiğin kaliteli olması gerekir ki yolu iyi tutsun. Birinci sınıf lastikler kullanımı dışında kesinlikle önermiyoruz. Kaliteli bir lastik yakıt tasarrufu, konfor ve can güvenliğini sağlıyor. Araç sürerken bizi hayata bağlayan tek şey lastiktir. Lastik iyi olmadı mı kaza yapılmasına sebep olur ve öldürebilir. Ama bir motor arızası insanı sadece yolda bırakır" dedi.

"50 bin kilometrede bir değişmeli"

Lastik değişiminden sonra rot balans ayarının da muhakkak yapılması gerektiğine vurgu yapan Kamçı, "İyi bir lastiğin ömrü 50 bin kilometredir. Lastik üreticileri de 50 bin kilometrede değişim gerçekleştirilmesi yönünde açıklıyor. Bunun yanında lastik değişimi yapıldıktan sonra mutlaka balans ayarının yapılması lazım. Balans ayarı merkez kaç kuvvetini dengeliyor. Aslında her 10 bin kilometrede balans ayarının yapılması gerekiyor. Tabii ki rot ayarını da unutmamalıyız. Çünkü lastik aşındıkça rot balans ayarı bozuluyor. Bu ayarlar bozulunca da lastiğin aracı savurması artıyor ve lastiğin yere teması azalıyor" diye konuştu.

"Çıkma lastikler insan öldürüyor"

Çıkma lastik kullananlara uyarı yapan Kamçı, şunları kaydetti:

"Çıkma lastiklerin alınmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Adı üstünde çıkan lastik. Çıkma lastik ömrünü tamamlamamışsa sürücü niye o lastiği çıkarsın? O lastikler bana göre tamamen insan öldürüyor. Aracınızı mutlaka TSE belgesi olan yerlere götürün." - DİYARBAKIR