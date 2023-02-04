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Diyarbakır'da kaza mı oldu? (SON DAKİKA) 4 Şubat 2023 Cumartesi Diyarbakır otobüs kazasında ölü ve yaralı var mı? Kaza hangi ilçede oldu?

Gündem Haberleri

Son dakika gelen haberlere göre, Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yapılan açıklamaya göre 4'ü ağır 30 yaralı bulunuyor. Vatandaşlar konu hakkında, Diyarbakır'da kaza mı oldu? 4 Şubat 2023 Cumartesi Diyarbakır otobüs kazasında ölü ve yaralı var mı? Kaza hangi ilçede oldu? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Son Dakika: Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4'ü ağır 35 yaralı varSon Dakika: Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4'ü ağır 35 yaralı var
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 kişi yaralandıDiyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 kişi yaralandı
Diyarbakır'da yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştüDiyarbakır'da yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştü

Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, M.F.I. yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü. Peki, Diyarbakır'da kaza mı oldu? (VİDEO) 4 Şubat 2023 Cumartesi Diyarbakır otobüs kazasında ölü ve yaralı var mı? Kaza hangi ilçede oldu?

DİYARBAKIR'DA KAZA MI OLDU 2023? (4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ)

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, M.F.I. yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü. Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da kaza mı oldu? (SON DAKİKA) 4 Şubat 2023 Cumartesi Diyarbakır otobüs kazasında ölü ve yaralı var mı? Kaza hangi ilçede oldu?

DİYARBAKIR OTOBÜS KAZASINDA YARALI VAR MI?

Kazada 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da kaza mı oldu? (SON DAKİKA) 4 Şubat 2023 Cumartesi Diyarbakır otobüs kazasında ölü ve yaralı var mı? Kaza hangi ilçede oldu?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Diyarbakır 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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