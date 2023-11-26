Diyarbakır'da Kadın ve Çocuklara Şiddet Seminerleri Verildi

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla 6 aile destek merkezinde kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal bilinçlenme sağlamak amacıyla seminerler düzenledi. 500 kadının katıldığı seminerlerde şiddetin türleri ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve bu konuda toplumsal bilinçlenme sağlamak için 6 aile destek merkezinde "Şiddetin Türleri" üzerine 500 kadının katılım gösterdiği seminerler verdi.

Belediyenin 6 aile destek merkezinde eşzamanlı olarak farklı yaşlardaki 500 kadına seminerler verilerek şiddete karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Belediyenin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara yönelik şiddetle mücadele ve "Güvenli Teknoloji Kullanımı " konusunda temel eğitim verildi.

7-14 yaş grubu çocuklarla "akran zorbalığı" üzerine çalışma yürütülerek 300 çocuk ile yapılan çalışmada akran zorbalığına maruz kalındığında çözüm yöntemleri çalışmaları üzerine aktarımlar yapıldı.

Verilen eğitimlerden ve yapılan çalışmalardan son derece memnun kaldıklarını belirten kadınlar, sağlanan bu hizmetlerden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - DİYARBAKIR