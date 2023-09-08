Diyarbakır'da Kadın Üreticilere Destek

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, ilçede kadın üreticilere destek olmak, istihdamı ve üretimi geliştirilmek amacıyla proje üretmeye devam ediyor. Kadınlar, yaptıkları ürünleri pazara sundu.

Yenişehir Belediyesi tarafından yürütülen "Kadın Eliyle Sebze Üretimi ve İşlenmesi" projesi çerçevesinde kurulan Hünerli Eller Kadın Kooperatifleri tarafından kadınların kendi ürettikleri ürünleri Nev Bahçe Parkı Üretim Tesisinde pazara sundu.

Projeleri ile üreten kadınlara destek veren ve kadınları üretime teşvik eden Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, üreten kadınları her zaman destekleyeceklerini belirterek, "Üretici Kadınlarımız kendi elleriyle ürettikleri ürünler Hünerli Eller Kadın Kooperatifimiz tarafından pazara sunulmuştur. Kadınlarımız kış aylarının yaklaşmasıyla beraber evlerde vazgeçilmezlerin başında gelen konserveleri kendi ürettikleri ürünlerden hazırlamış bulunmaktadır. Hayırlı satışlarının olmasını diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR