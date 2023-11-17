Diyarbakır'da Kaçak Tur Otobüslerine Geçit Yok

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acantaları Birliği (TÜRSAB), kaçak tur otobüslerine geçit vermiyor. Son bir yılda

600'e yakın tur otobüsü denetlendi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB denetim ekiplerinden oluşturulan komisyon tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Kentte son bir yıl içerisinde 600'e yakın tur otobüsünün denetiminin gerçekleştiğini söyleyen Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, huzurlu ve güvenli seyahat için kaçak turlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Genç, "Pandemiden sonra malumunuz özellikle ülkemizde gelişen turizm sektörüyle ve bu sektörün hızlı gelişmesinden kaynaklı Diyarbakır ilimiz de pastadan iyi bir pay aldı. Bugüne kadar kentimizde 600'e yakın tur denetimlerimiz oldu. Bugün itibarıyla gün içerisinde arkadaşlarımız 18 tur otobüsünü denetimden geçirdi. Biz Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz komisyonlarda personellerimizle birlikte ve TÜRSAB denetim elemanlarıyla ortaklaşa hazırlamış olduğumuz programlar sonucunda planlı bir şekilde denetimlerimizi Diyarbakır'ın tarihi ve turistik alanlarında sürdürmekteyiz. Buradaki amacımız gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin güvenliği, huzurlu bir ortamda seyahat etmelerini ve ilimizi gezmelerini sağlamaktır. Bundan sonraki süreçte de tekrar ilimizde TÜRSAB denetim elemanlarımızla birlikte en iyi şekilde sahada olacağız. TÜRSAB üyelerimizle birlikte bu seyahatlerin olması vatandaşlarımızın lehinde ve faydasında olacaktır" dedi.

Diyarbakır'da ciddi anlamda turist artışı olduğunu ifade eden Genç, "Diyarbakır'da turist yoğunluğumuz son derece iyidir. Özellikle depremden sonra bölgemizde son süreçlerde ciddi anlamda yerli ve yabancı misafirimiz gelmektedir. Hem otellerimizin doluluk oranı hem ören yerlerimiz bunun en büyük göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay ise, kaçak turlara kentte geçit verilmeyeceğini dile getirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile beraber seyahat acentelerinin turlarını denetlediklerini söyleyen Baturay, şunları kaydetti:

"Artan bir tur sayısı olduğundan da kaçak turları da tespit ediyoruz. Müdürlüğümüzle oluşturduğumuz komisyonla beraber kesinlikle Diyarbakır bölgesinde kaçak turlara izin vermeyeceğiz. Buraya gelen misafirlerimiz bölgemizdeki en güncel ve doğru bilgileri almaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdiden Diyarbakır'a gelen tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi iletiyorum." - DİYARBAKIR