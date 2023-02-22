Galeria AVM'de yapılan kontrollü yıkım, içeride bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Peki, Diyarbakır'da Galeria AVM'deki kediler kurtarıldı mı, ne oldu?

Galeria AVM'deki kediler kurtarıldı mı? Galeria AVM'de yapılan kontrollü yıkım, içeride bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Peki, Diyarbakır'da Galeria AVM'deki kediler kurtarıldı mı, ne oldu? Detaylar...

DİYARBAKIR'DAKİ KEDİLER KURTARILDI MI?

Diyarbakır'da, depremde bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria AVM'de yapılan kontrollü yıkım, içeride bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Havadan helikopterle indirilen asker kediyi kurtarmak için binalardan birinin üzerine indi.

İÇERİDE KEDİ GÖRÜLDÜ, YIKIM DURDURULDU

Yıkım çalışması içeride bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. AFAD ve itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edileceği belirtildi.

FİLM GİBİ KURTARMA OPERASYONU

Yıkımına ara verilen sitede mahsur kalan kediyi kurtarmak için helikopterle binanın üzerine bir asker indirildi. Ekipler çökmemesi için binaya vinçle destek verdi.