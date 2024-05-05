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Diyarbakır'da dolu yağışı ekili arazileri vurdu

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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, birçok etkili araziyi vurdu. Yüzlerce dönüm arpa, buğday ve mercimek gibi ekili alanlarda hububat yan yattı.

Diyarbakır'da dolu yağışı ekili arazileri vurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, birçok etkili araziyi vurdu.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ilçenin Ağartı, Bayırdüzü ve Sarıçanak mahalleri gibi ilçenin birçok yerinde ekili arazileri vurdu.

Yüzlerce dönüm arpa, buğday ve mercimek gibi ekili alanlarda hububat yan yattı.

Bazı çiftçiler, ekinleri kontrol edip cep telefonuyla çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Diyarbakır Hazro Tarım Doğal Afet Hava Durumu Genel Ekonomi Güncel Haberler

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