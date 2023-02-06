Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Peki, Diyarbakır'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Diyarbakır'da deprem son durum! İşte detaylar...

7.4'lük deprem 10 kentimizde yıkıma neden oldu! İşte il il son durum

Diyarbakır'da depremde kaç kişi öldü? Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Peki, Diyarbakır'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Diyarbakır'da deprem son durum! Detaylar haberimizde...

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte 6 bina yıkılırken 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sarsıntı nedeniyle 79 kişi de yaralandı.

7 KATLI BİNA YIKILDI

Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, "Depremde 6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.