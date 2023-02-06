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Diyarbakır'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Diyarbakır'da deprem son durum!

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Diyarbakır'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Diyarbakır'da deprem son durum!

Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Peki, Diyarbakır'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Diyarbakır'da deprem son durum! İşte detaylar...

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Diyarbakır'da depremde kaç kişi öldü? Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Peki, Diyarbakır'da depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Diyarbakır'da deprem son durum! Detaylar haberimizde...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem sonrası yıkımın yaşandığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte 6 bina yıkılırken 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sarsıntı nedeniyle 79 kişi de yaralandı.

Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, "Depremde 6 bina yıkıldı, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Diyarbakır Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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