Diyarbakır'da Deprem Oldu mu? Diyarbakır'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son Dakika Diyarbakır Depremleri

Diyarbakır'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Diyarbakır'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan bilgilere göre, Diyarbakır'da bugün birçok deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmalarını yürütüyor ve son 500 depremi halka sunuyor.

Diyarbakır deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Diyarbakır deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Diyarbakır depremleri! 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi!

DİYARBAKIR DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Diyarbakır 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.