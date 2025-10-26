Haberler

Güncelleme:
Diyarbakır, sabah saatlerinde meydana gelen bir depremle güne uyandı. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, kentin birçok ilçesinde hissedildi. Vatandaşlar sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları yaparken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, Diyarbakır'da deprem mi oldu? Son dakika! 26 Ekim Diyarbakır'da az önce nerede deprem oldu?

Diyarbakır, sabah saatlerinde meydana gelen deprem haberiyle güne başladı. Kentin birçok bölgesinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanları endişelendirdi. Sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Gözler Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın resmi açıklamalarına çevrildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye'deki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre takip ediyor. Her deprem anlık olarak kaydedilip kamuoyuna duyuruluyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, depremle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini paylaşarak şeffaf bilgi akışı sağlıyor. Ayrıca yıl boyunca afet farkındalığını artırmak için eğitim ve tatbikatlar düzenliyor. Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik ağ sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Her iki kurumun verileri, hem vatandaşların güncel bilgiye ulaşmasını hem de uzmanların risk analizlerini destekliyor.

Diyarbakır'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ekim Diyarbakır'da az önce nerede deprem oldu?

26 EKİM 2025 DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Ekim 2025 Cuma saat 14:49:34 itibariyle Hani (Diyarbakır) 4 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Kentin farklı ilçelerinde algılanan bu hafif sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından fark edildi.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayıldı. Vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili verileri paylaşarak bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalıştı.

