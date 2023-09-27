Diyarbakır'da deprem konutlarındaki hummalı çalışma devam ediyor

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan binaların yapımı devam ederken, daireler hızla renkleniyor.

Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı depremden sonra TOKİ tarafından 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun yanı sıra vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı sosyal donatıların yapımı 7/24 şeklinde sürüyor.

TOKİ konutlarının yapımı ile ilgili yazılı bilgi veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu, depremzedeler için TOKİ konutları Oğlaklı Mahallesi'nde çalışmaların 7/24 devam ettiğini ve konutların boyamasına başlandığı bilgisini paylaştı.

Vatandaşların kullanımı için sosyal alanlar, yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk oyun parklarının olduğunu belirten Gedikoğlu, "Oğlaklı Mahallesi'nde 5 Etaptan oluşan 6 bin 40 konutun yapılması hızla devam ediyor. Çermik ilçesinde ise 238 konutun yapımı sürüyor. Radye temel üzeri temel kalıp kullanılarak inşa edilen evler, yatay mimariye uygun olarak zemin artı 3 ve 4 kat olarak yapımları hızla devam ediyor" dedi.