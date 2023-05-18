Diyarbakır'da çocuklar tehlikeye rağmen Anzele suyunda serinliyor

Tarihi Anzele suyunda havaların ısınmasıyla balıkların yerini çocuklar aldı

Çocuklar Anzele'de yüzme sezonunu açtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çocuklar kentin sembolleri arasında yer alan Anzele Parkı'ndaki tarihi Anzele suyuna serinlemek amacıyla akın etti.

Diyarbakır'da hava sıcaklığı artınca bunalan çocuklar, merkez Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nın süs havuzuna girdi. 'Suya girmek tehlikeli' tabelasına aldırış etmeyen çocuklar, serinlemenin keyfini yüksekten atlayarak tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Havaların ısınmasını fırsat bildiğini belirterek süs havuzunda serinlediklerini ifade eden Emir Aslan, yüzmek için Bağlar ilçesinden Anzele suyuna geldiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte serinlemenin keyfini Anzele'de yaşadığını dile getiren Aslan, "Havalar son günlerde aşırı sıcak oldu. Anzele suyuna arkadaşlarımla gelip yüzüyoruz. Yüzmeyi Anzele suyunda öğrendim. Serinleme amacıyla bir zamanlar geldiğim yerde artık yüzüyorum. Burası herhangi bir tehlike arz etmiyor. Zaten burası çocuklara uygun bir yer. Diyarbakır'da bu sene havalar çok ayarsız. Bazen sıcak oluyor tişört çıkarıyoruz, bazen de soğuk olup bir anda yağmur yağıyor hasta oluyoruz. Ama yüzmek gibisi yok. Yüzmeyi çok seviyoruz" dedi.

Suda yüzmenin kendisi için herhangi bir tehlike arz etmediğini ifade eden Sultan Elyusuf, "Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte Anzele suyuna yüzmek için geldik. Yüzme sezonunu her zamanki gibi Anzele'ye gelerek açtık. Suda yüzmek bizim için tehlikeli değildir. Yüzmeyi bildiğimiz için herhangi bir zararı olmaz. Buraya arkadaşlarımla gelip serinliyoruz" diye konuştu.