Diyarbakır'da CANLI yayında bina çöktü! Diyarbakır'da kaç bina çöktüğü merak ediliyor. Diyarbakır'da kaç ölü ve yaralı olduğu araştırılıyor. Peki, Diyarbakır'da CANLI yayında bina çöktü! Diyarbakır'da kaç bina çöktü? Diyarbakır'da CANLI yayında bina çöktü! Diyarbakır'da kaç bina çöktü?

Diyarbakır'da CANLI yayında bina çöktü. Diyarbakır'da kaç bina çöktüğü ve Diyarbakır'da kaç kişi öldüğü araştırılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Diyarbakır'da CANLI yayında bina çöktü! Diyarbakır'da kaç bina çöktü? Detaylar haberimizdedir…

DİYARBAKIR'DA CANLI YAYINDA BINA ÇÖKTÜ!

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz.

DİYARBAKIR'DA KAÇ BİNA ÇÖKTÜ?

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı