Seyahat acenteleri ve tur rehberlerine karşı haksız rekabeti önlemek amacıyla Diyarbakır'da kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir yıl içerisinde 600'e yakın tur otobüsü denetlendi.

Diyarbakır'da bir yılda 600 tur otobüsü denetlendi

Diyarbakır'da kaçak seyahat turlara geçit yok

DİYARBAKIR - Seyahat acenteleri ve tur rehberlerine karşı, ortaya çıkan haksız rekabeti önlemek amacıyla Diyarbakır'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Türkiye Seyahat Acantaları Birliği denetim ekibiyle kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB denetim ekiplerinden oluşturulan komisyon tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Kentte bir yıl içerisinde 600'e yakın tur otobüsünün denetimi gerçekleştiğini söyleyen Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, huzurlu ve güvenli seyahat için kaçak turlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Genç, "Pandemiden sonra malumunuz özellikle ülkemizde gelişen turizm sektörüyle ve bu sektörün hızlı gelişmesinden kaynaklı Diyarbakır ilimizde pastadan iyi bir pay aldı. Bugüne kadar kentimizde 600'e yakın tur denetimlerimiz oldu. Bugün itibariyle gün içerisinde arkadaşlarımız 18 tur otobüsünü denetimden geçirdi. Biz, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz komisyonlarda personellerimizle birlikte ve TÜRSAB denetim elemanlarıyla ortaklaşa hazırlamış olduğumuz programlar sonucunda planlı bir şekilde denetimlerimizi Diyarbakır'ın tarihi ve turistik alanlarında sürdürmekteyiz. Buradaki amacımız gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin güvenliği, huzurlu bir ortamda seyahat etmelerini ve ilimizi gezmelerini sağlamaktır. Bundan sonraki süreçte de tekrar ilimizde TÜRSAB denetim elemanlarımızla birlikte en iyi şekilde sahada olacağız. TÜRSAB üyelerimizle birlikte bu seyahatlerin olması vatandaşlarımızın lehinde ve faydasında olacaktır" dedi.

Diyarbakır'da ciddi anlamda turist artışı olduğunu ifade eden Genç, "Diyarbakır'da turist yoğunluğumuz son derece iyidir. Özellikle depremden sonra bölgemizde son süreçlerde ciddi anlamda yerli ve yabancı misafirimiz gelmektedir. Hem otellerimizin doluluk oranı hem ören yerlerimiz bunun en büyük göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, kaçak turlara kentte geçit verilmeyeceğini dile getirdi.

"İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle beraber TÜRSAB ekibi olarak seyahat acentelerinin turlarını denetliyoruz" diye konuşan Baturay, şunları kaydetti:

"Artan bir tur sayısı olduğundan da kaçak turları da tespit ediyoruz. Müdürlüğümüzle oluşturduğumuz komisyonla beraber kesinlikle Diyarbakır bölgesinde kaçak turlara izin vermeyeceğiz. Buraya gelen misafirlerimiz bölgemizdeki en güncel ve doğru bilgileri almaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdiden gelen Diyarbakır'a gelen tüm misafirlerimize teşekkürlerimiz iletiyorum."