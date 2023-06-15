Diyarbakır'da arazi kavgasında kaç ölü, kaç yaralı var? Diyarbakır'da son durum ne? soruları merak ediliyor. Diyarbakır'da Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Diyarbakır'da arazi kavgasında kaç ölü, kaç yaralı var? Diyarbakır'da son durum ne? araştırılıyor. Peki, Diyarbakır'da arazi kavgasında kaç ölü, kaç yaralı var? Diyarbakır'da son durum ne?

Diyarbakır'da arazi kavgasında kaç ölü, kaç yaralı var? Diyarbakır'da son durum ne? gündeme geliyor. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diyarbakır'da arazi kavgasında kaç ölü, kaç yaralı var? Diyarbakır'da son durum ne? soruları merak ediliyor. Diyarbakır'da arazi kavgasında kaç ölü, kaç yaralı var? Diyarbakır'da son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

DİYARBAKIR'DA ARAZİ KAVGASINDA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Diyarbakır'da Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'DA SON DURUM NE?

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Serçeler köyünde iki aile, arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.