Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen 'Bir Kadın İsterse' programında, kursiyerlerin başarıları ve değişimleri paylaşıldı.

Diyarbakır'da ADEM tarafından 'Bir Kadın İsterse' programı düzenlendi

Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince (ADEM) "Bir Kadın İsterse" programı gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, Bağlar Aile Destek Merkezleri bünyesinde aldıkları eğitimle hayatları değişen kursiyerler yaşadıkları değişimleri, iş olanakları ve başarılarını aktardı.

Programa katılan İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Terör nedeniyle bölge illerinin yıllarca sıkıntılar çektiğini belirten Atan, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu bölgede 40 yıldır süren terörün milletimize, halkımıza verdiği zararla belki çoğu şeylerden illerimiz mahrum kaldı. Ama bugün çok şükür devlet büyüklerimizin liderliğinde artık yıllardır gidemediğimiz dağlarımızda, yürüyemediğimiz yollarımızda bugün festivaller yapılıyor." dedi.

Programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin eşi Meryem Çiftçi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda kursiyer katıldı.