Diyarbakır'da Acente Temsilcileri Toplantıda Buluştu

Diyarbakır'da 'inanç turizmi' toplantısı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da inanç turizmi acenteleri ve yerel turizm paydaşları ile düzenlenen yemek programında çok sayıda sektör temsilcileri bir araya geldi.

Merkez Sur ilçesinde düzenlenen programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Veysi Kaya, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşa Vali Su, kentin depremden sonra tamamen normale döndüğünü belirterek turistlere çağrıda bulundu.

Su, şunları kaydetti:

"Bugün çok değerli acenta sahiplerimizle Diyarbakır'ımızda bir araya geldik. Diyarbakır'ımız çok özel ve güzel bir kent. Bizim de bunu tanıtmamız gerek. Herkese bu güzellikleri tanıtıyoruz ama bir de tanıtıcılara tanıtmamız gerek. Bu meyanda bugün, inanç turizmi açısından toplantımızı yaptık. Diyarbakır ilimiz tarihi 12 bin 500 yıl geriye giden bir tarihe sahiptir. O günden bu güne 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir il. Bu bakımdan da 33 medeniyetin her birinin Diyarbakır'ımızda izlerini görmemiz mümkündür. Biz, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak değerlerimizi, doğamızı, tabiatımızı, kültür değerlerimizi ve tarihimizi insanlarımızla buluşturmak üzere böyle bir toplantıyı düzenlemiş olduk. Şunu da ifade etmek isterim ki; biz geçen yıl 1 milyonun üzerinde turisti ilimizde ağırladık. Bu sene hedefimizi 1 buçuk milyon olarak belirlemiştik ama meydana gelen depremden kaynaklı bu rakam biraz daha az oldu. Ama şunu da belirtmek isterim ki, ilimiz normale dönmüş durumdadır."

Diyarbakır'ın Türkiye'de inanç turizmine açılan bir penceresi olduğunu ifade eden Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Veysi Kaya, bu seneki konaklama hedefin 1 milyon 250 bin olduğunu kaydetti.

Kaya, Diyarbakır'ın dünya ölçeğinde tarihi ve kültürel varlıkları ile önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır, Türkiye'nin inanç turizmine açılan bir penceresidir. Sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkları ile dünya ölçeğinde önemli bir konuma sahiptir. Bundan mütevellidir ki turizm ve konaklama sektöründe her daim yerini korumaktadır. Diyarbakır, turizm sektöründe hak ettiği yere emin adımlarla ilerlemektedir. Bu açıdan dönüp baktığımızda 2021 yılında 830 bin konaklama ile çıktığımız bu yolda 2022 yılında 1 milyon 70 bine konaklama sayımızı artırmış bulunmaktayız. Bu yıl doğal afetlere rağmen bu sayının 1 milyon 250 bin olması hedeflenmektedir" diye konuştu.