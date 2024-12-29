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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Narin'in annesi neden müebbet ceza aldı, Yüksel Güran Karar Açıklandı: 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının 2. duruşmasında son güne gelindi. Tüm sanıklar son savunmalarını yaparken, mahkeme kararını açıklandı. Peki, Narin'in annesi neden müebbet ceza aldı, suçu ne?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin'in cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin gerekçeli kararında Narin'i anne, ağabey ve amcasının iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Peki, Narin'in annesi neden müebbet ceza aldı, Yüksel Güran suçu ne?

NARİN'İN ANNESİ NEDEN MÜEBBET CEZA ALDI?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin'in cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin gerekçeli kararında Narin'i anne, ağabey ve amcasının iştirak halinde öldürdüğü belirtildi.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanıkların son sözlerini sordu. Ardından karar açıklandı. Ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

YÜKSEL GÜRAN: BEN KIZIMIN KATİLİ DEĞİLİM

Yüksel Güran'a mahkeme başkanı son sözünü sordu. Anne Güran, "Ben kızımın katili değilim. Son söz sizindir başkanım." dedi.

NEVZAT BAHTİYAR: CEZAM NEYSE RAZIYIM

Nevzat Bahtiyar da son kez konuştu. Bahtiyar, "Cesedi ben taşıdım , cezam neyse razıyım." dedi.

ENES GÜRAN: BEN DOĞRUYU KONUŞTUM

Enes Güran ise son savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı: Enes Güran "Ben doğruyu konuştum. Hakkım helal değil. Mahkemenin suçlamalarını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

SALİM GÜRAN: NARİN BENİM CANIMDIR

Amca Salim Güran ise, "Narin Güran benim yeğenimdir, canımdır. Bu dünyada ona en son ben zarar veririm." dedi.

GEREKÇELİ KARAR: NARİN'İ İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER

Mahkemenin gerekçeli kararı da belli oldu. Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Narin'in annesi neden müebbet ceza aldı, Yüksel Güran Karar Açıklandı: 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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