Diyarbakır'da 3 bin 76 binaya ağır hasar kararı çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkılırken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da 3 bin 76 binaya ağır hasar kararı çıktı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkılırken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Bu yapılarda 414 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, yüzlerce kişi yaralandı.

Şehirde depremin açtığı yaralar sarılmaya devam ederken, yapıların denetimi de sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi Alaattin Parlak, 5 Mart tarihine kadar şehirde kontrol edilen yapıların rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Parlak'ın yaptığı paylaşımda, "İlimizde 5 Mart tarihine kadar hasar tespiti; ağır hasarlı bina 3 bin 76 (bağımsız bölüm 9 bin 599) orta hasarlı bina, 2 bin 715 (bağımsız bölüm 14 bin 193) yıkık bina, 28 (bağımsız bölüm 458) acil yıkılacak bina 79 (bağımsız bölüm 464) toplam bina 5 bin 898 hasar tespitleri devam ediyor" ifadelerine yer verildi.