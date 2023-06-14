Diyarbakır'da 12 bin yıllık tarih böyle görüntülendi

Dünya uygarlık tarihine ışık tutan Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü ziyaretçilerini ağırlıyor

DİYARBAKIR Diyarbakır'da insanlık tarihine ışık tutan Çayönü Höyüğü ve Hilar Mağaraları, binlerce yıllık geçmişiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Yerleşik hayatın başladığı yerlerden biri olarak bilinen bölge havadan görüntülendi.

İnsanlık tarihinin ilk olarak toplu ve düzenli bir şekilde yerleşik hayata geçtikleri Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan, Diyarbakır'ın turistik alanda önemli bir konumuna sahip olan Çayönü Höyüğü ve Hilar Mağaraları, Sesverenpınar Köyü'nde bulunuyor. Tarihe ışık tutan bu bölgede 1964 yılında başlayan kazı çalışmaları hala devam etmektedir. Arkeolojik kazılar sırasında, Cilalı Taş Devri'ne ait önemli bulgulara rastlanılırken, kimi zaman da bölgede ilk tarım ve hayvancılığın yapıldığına dair kalıntılara ulaşıldı. Tarihi mekan, ziyaretçilerini de ağırlıyor. Ziyaretçilerden Eylül Evindar Duymaz, arkadaşlarıyla birlikte tarih gezisi düzenlediklerini belirterek, böylesi tarihi bir alanı daha önce hiçbir yerde görmediğini ifade etti.

Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü hakkında daha önce bilgi edindiklerini, şimdi ise detaylı şekilde yerinde görmek isteyip gezi düzenlediklerini dile getiren Duymaz, "Bugün öğrenci arkadaşlarımla beraber bir grup Hilar Mağaralarını ziyarete geldik. Buranın tarihi hakkında daha detaylı bilgi edinerek yakından görmek istedik. Aynı zamanda tarihi bir mekanda piknik yapmak da istedik. Hilar Mağaralarının tarihi hakkında bilgiler edindik. Buranın ilk yerleşim yeri olduğunu ve dünyaca kabul edilmiş bir yer olduğunu öğrendik. İlk hayvancılık ve ilk tarım burada yapılmış. Aynı zamanda içerisinde bulunduğumuz mağara daha öncesinden han olarak kullanılıyormuş. Buradan geçen insanlar hayvanlarını mağara içerisindeki iplere bağlayıp yorgunluklarını atıyorlarmış. Buranın yerlisi olduğumuz için ilk defa gelmiyoruz. Ama bugün burayı daha bir detaylı gezdik" dedi. Tarih konusunda Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğünün önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen ziyaretçilerden Azat Gül, tarihi yakından incelemek için geldiklerini belirtti.

"Her yeri tarih kokan bir yer"

Turizm için vatandaşlara daha da kolaylık sağlanması gerektiğine vurgu yapan Gül, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımla birlikte Hilar Mağaralarına arkadaşlarımla beraber gezmeye geldik. Böyle güzel yerleri gezmek, tarihini öğrenmek ve Çayönü Höyüğü olsun, eski yerleşim yerleri olsun, eski ahit olarak kullanılan mezarlıkları görmek ve yakından incelemek için geldik. Tarih konusunda özellikle Hilar Mağaralı çok önemli bir konuma sahip. Ergani Belediyesi bu taraflara ulaşım kolaylığı konusunda biraz daha kendini geliştirmeli. Böylelikle burayı gezebilecek turistler için daha da kolaylık sağlanmış olur. Gerçekten tekrar söylüyorum, muhteşem güzellikte bir yer. Her yeri tarih kokan bir yer."