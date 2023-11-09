Diyarbakır'da 1. Mezopotamya Gastronomi Zirvesi Başladı

DİYARBAKIR'da 3 gün sürecek '1'inci Mezopotamya Gastronomi Zirvesi' başladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşen ve 11 Kasıma kadar sürecek zirveye, Amerika, Almanya, İtalya ve Beyrut'tan araştırmacıların yanı sıra, eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'deki farklı üniversiteler, uluslararası kuruluş ve sivil toplum örgütleri akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, turizmin sadece gezip görmekten ibaret olmadığını belirterek, 'Son 5 yılda kentte ekonomik ve sosyal alanda, kültürel alanda dahi pek çok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarda da hem yereldeki meslek örgütlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, o alanda çalışan yereldeki uzmanlarımız ile ortaklaşıyor hem de ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü işbirlikleri kurmaya çalışıyoruz. Tarihi kültürel varlıklarımız ve somut olmayan kültürel miras değerlerimiz tarım ve turizm sektörlerinde en önemli potansiyellerimiz. Aynı şekilde Diyarbakır menşeli ürünlerimiz, zengin endemik bitki çeşitliliğimiz, farklı uygarlıkların, halkların katkısı ile bugüne kadar gelen yöresel lezzetlerimiz, hala gıda ürünlerimizin birçoğunu kırsal bölgelerimizden temin etmemiz en önemli önemli avantajlarımızdan bir tanesidir. Gastronomi bize tüm bu potansiyellerin turizme kazandırılması ve sürdürülmesi için bir perspektif sunuyor. Turizm artık sadece tarihi mekanları gezip görmekten ibaret değil. Deneyimlemek, tatmak, o coğrafyada yaşayanlar gibi yaşamak ve hissetmektir aynı zamanda' dedi.

Konuşmasında insanlığın Diyarbakır'dan öğreneceği çok şey olduğunu belirten eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker ise, 'Bu şehri çok çok önemli görüyorum ve buluyorum. Çoğulcu bir kültürel yapıyı asırlarca, binlerce yıl birlikte barış içerisinde yaşatabilme yeteneği olan bir şehir. Bu şehir, farklı etnik yapıları, farklı inançları, kültürleri barış içerisinde yaşatabilmiştir' diye konuştu.(DHA)