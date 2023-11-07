Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yeni İmar Alanlarında Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanlarında yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, merkez Sur ilçesi Mizgin, Bıro ve Bırkleyn Caddesi'nde çalışma başlattı. Mizgin Caddesi'nde 3 bin 528 ton sıcak asfalt, Bıro Caddesi'nde 4 bin ton sıcak asfalt tamamlandı. Bırkleyn Caddesi'nde ise 18 bin ton sıcak asfalt çalışması devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanlarında yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yeni imar alanlarında ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için merkez Sur ilçesi Mizgin, Bıro ve Bırkleyn Caddesi'nde çalışma başlattı.

Ekipler, 800 metre uzunluk 25 metre genişliğindeki Mizgin Caddesi'nde 3 bin 528 ton sıcak asfalt yaptı, 900 metre uzunluk 25 metre genişliğindeki Bıro Caddesi'nde 4 bin ton sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. 2 bin 500 metre uzunluk 40 metre genişliğindeki Bırkleyn Caddesi'nde ise 18 bin ton sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor.