Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Malazgirt Zaferi'ni tanıtıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı etkinlikleri kapsamında çadır ve stant açarak kenti tanıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilere Diyarbakır'ın tarihi ve kültürünü yansıtan sergi, hediyeler ve ikramlar sunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı etkinlikleri kapsamında çadır ve stant açarak kenti tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı etkinlikleri, Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde devam ediyor.

Malazgirt Milli Park'ında 16 çadır ve bir han çadırının yer aldığı etkinlik alanında stant ve çadır açan Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürünü yansıtan serginin açıldığı stantta ziyaretçilere Diyarbakır Dergisi, tanıtım fotoğrafları albümü, turizm rehberi kitabı, şapka, anahtarlık ve broşür bulunan çantayı hediye ediyor.

Stantta ziyaretçilere Diyarbakır kadayıfı, peyniri ve çöreği, meyan kökü, reyhan şerbeti ve limonata ikramı yapılıyor, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli Seyithan Koç, dengbej dinletisi gerçekleştirdi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan dengbej dinletisinin ardından Sur Belediyesi folklor ekibi de Diyarbakır'ın yöresel oyunlarını sahneledi.