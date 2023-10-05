Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. 17 ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları yürütüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha kolay hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yapıyor.

Grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, Hazro Kırmataş grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 12,7 kilometre yolu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçe ve mahallelerde 2023 yılı için planladığı kırsal mahalle yollarında 1. ve 2. kat sathi kaplama ile stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor.