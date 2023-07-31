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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eğil'de Vatandaşlara Limonata İkram Ediyor

Turizm Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, inanç turizmi merkezlerinden Eğil ilçesinde sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Eğil ilçesinde bulunan peygamber kabirlerinin girişine seyyar içecek aracı kurdu. Büyükşehir Belediyesi personelleri, ziyarete gelen vatandaşların sıcak havada serinlemesi için ücretsiz limonata ikramında bulundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği limonata ikramı, ziyaretçi yoğunluğunun olduğu perşembe, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, inanç turizmi merkezlerinden Eğil ilçesinde sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Eğil ilçesinde bulunan peygamber kabirlerinin girişine seyyar içecek aracı kurdu.

Büyükşehir Belediyesi personelleri, ziyarete gelen vatandaşların sıcak havada serinlemesi için ücretsiz limonata ikramında bulundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği limonata ikramı, ziyaretçi yoğunluğunun olduğu perşembe, cumartesi ve pazar günleri yapılacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Turizm Haberler

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