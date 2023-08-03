Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği Üyelerine Moral ve Motivasyon Etkinliği Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği üyelerine yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müzik dinletisi ile keyifli vakit geçiren dernek üyeleri gönüllerince eğlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, böyle bir etkinlikte üyelerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Yıldırım, 'Her türlü engeli aşmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecek.' dedi. Etkinlik yemek ikramıyla sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği üyelerine yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Müzik dinletisi ile keyifli vakit geçiren dernek üyeleri gönüllerince eğlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, böyle bir etkinlikte üyelerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yıldırım, "Her türlü engeli aşmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Etkinlik yemek ikramıyla sona erdi.