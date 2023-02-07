6 Şubat Salı günü Diyarbakır depremi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Diyarbakır Belediye Başkanı merak konusu oldu. Peki, Diyarbakır Belediye Başkanı kim? Ali İhsan Su kimdir? Diyarbakır Belediyesi hangi partiden?

DiyarbakırBelediye Başkanı son günlerde yaptığı açıklama ve yorumlarla dikkatleri çekiyor. Deprem gündemi ile ilgili açıklamaları vatandaşların ilgisini çekerken DiyarbakırBelediye Başkanı kim? Ali İhsan Sukimdir? DiyarbakırBelediyesi hangi partiden araştırıldı.

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI ALİ İHSAN SU KİMDİR?

25.06.1959 yılında Konya'da doğan Ali İhsan SU, Üniversite öncesi eğitimini Konya'da tamamlamıştır.

İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında mezun olup, master eğitimini bitirdikten sonra 1988 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Bitlis-Ahlat İlçesi Kaymakam Vekilliği yapan Ali İhsan SU, 76. dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek, kurucu kaymakam olarak Ankara-Evren İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. Evren İlçesinin İlk Kaymakamı olarak İlçe kuruluşunu tamamlamıştır.

Daha sonra Diyarbakır-Çermik İlçesi Kaymakamlığı, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Afyon-Çay İlçesi Kaymakamlığı, Bilecik-Söğüt İlçesi Kaymakamlığı, Samsun-Terme İlçesi Kaymakamlığı, Hatay-İskenderun Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.

1989 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre ile İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Ali İhsan SU, Valilik düzeyinde birçok takdir ve teşekkür belgesi almış olup, ayrıca çalıştığı İl ve İlçenin sivil toplum kuruluşlarından da çeşitli ödüller almıştır.

1985 yılında bitirdiği Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi dalında master yapmış ve Kamu Yönetimi Uzmanı unvanı almıştır.

İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu AB Fonları, Afet Yönetimi, İnsan Hakları, Sınır Mevzuatı, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yerel Yönetim Reformları, Yönetim ve Denetim v.b. konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır.

2006 yılında kabul edilen '1700 Sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu'na eklenen ek 3.maddesine ve ilgili yönetmeliğin hükümlerine istinaden 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri' statüsüne yükselmiştir.

Kariyeri

2013 - 2015 yılları Düzce Valisi,

2015 - 2017 Şırnak Valisi ,

2017 - 2022 Mersin Valisi olarak görev yapmıştır.

12.05.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar ile Diyarbakır Valiliği'ne atandı.

Valimiz Ali İhsan SU, evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.