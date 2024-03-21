31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET HALİS BİLDEN

İYİ PARTİ: AHMET ÇAKIR

DEMOKRATİK SOL PARTİ: ALİ ARTUN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: HİKMET KAPLAN

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DAVUT ŞANLI

ZAFER PARTİSİ: MAHMUT TATAR

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ABDURRAHMAN KAYA

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: SİBEL ALTINTAŞ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ŞEYHMUS ELÇİ

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: UMUT ANAR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CAFER PEKDEMİR

HÜR DAVA PARTİSİ: FARUK DİNÇ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MEHMETŞAH EREN

ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUSTAFA MALKOÇ

MİLLET PARTİSİ: LEYLA KARAKAYA

MİLLİ YOL PARTİSİ: MEHMET ALİ KARA

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: CENAP EKİNCİ

SAADET PARTİSİ: MUHAMMED SABIR FIRAT

VATAN PARTİSİ: FERDİ TANHAN

BAĞIMSIZ: ORKİDE DÜZKAYA

BAĞIMSIZ: ABDULAZİZ KIRKAN

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.