DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET HALİS BİLDEN
- İYİ PARTİ: AHMET ÇAKIR
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: ALİ ARTUN
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: HİKMET KAPLAN
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DAVUT ŞANLI
- ZAFER PARTİSİ: MAHMUT TATAR
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ABDURRAHMAN KAYA
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: SİBEL ALTINTAŞ
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ŞEYHMUS ELÇİ
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: UMUT ANAR
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CAFER PEKDEMİR
- HÜR DAVA PARTİSİ: FARUK DİNÇ
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MEHMETŞAH EREN
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUSTAFA MALKOÇ
- MİLLET PARTİSİ: LEYLA KARAKAYA
- MİLLİ YOL PARTİSİ: MEHMET ALİ KARA
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: CENAP EKİNCİ
- SAADET PARTİSİ: MUHAMMED SABIR FIRAT
- VATAN PARTİSİ: FERDİ TANHAN
- BAĞIMSIZ: ORKİDE DÜZKAYA
- BAĞIMSIZ: ABDULAZİZ KIRKAN
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.