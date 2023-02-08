Diyarbakır az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Diyarbakır deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? Bugün Diyarbakır merkezli deprem oldu mu? Diyarbakır yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan etti

Bugün Diyarbakır merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Diyarbakır deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Diyarbakır deprem kaç şiddetinde oldu? Diyarbakır yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DİYARBAKIR MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi:



