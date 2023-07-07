Yılda yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Diyarbakır'da, 22 milyon maliyetle dünya mutfağı açıldı. Girişimci Metin İlık, Meksika, Çin, İtalya ve Uzak Doğu mutfağını Diyarbakır'a taşıdıklarını belirtti. Şu anda 50'ye yakın personel çalışıyor ve 22 milyon maliyetle dünya mutfağını Diyarbakır ile buluşturduklarını ifade etti.

Diyarbakır'a 22 milyon maliyetle dünya mutfağı açıldı

DİYARBAKIR - Yılda yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan tescilli ciğeriyle bilinen Diyarbakır'da, özelikle yabancı turistlerin kendilerini evlerinde hissetmesi için 22 milyon maliyete dünya mutfağı açıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan 32 medeniyetten izler taşıyan Diyarbakır, başta ciğeri olmak üzere mutfağıyla insanları çekiyor. Girişimci Metin İlık, özelikle kentte gelen yabancılara ve yerli vatandaşın farklı mutfaklardan lezzetler tatması için Meksika mutfağından, Çin, İtalya olmak üzere Uzak Doğuya kadar mutfakları Diyarbakır'a taşıdı.

Yöresel yemeklerle büyüdüklerini söyleyen İlık, İstanbul'da bu tür mekanlarda rahatlıkla oturabildiği ama Diyarbakır'da bulunamayan mekanı buraya da taşımak istediklerini söyledi.

22 milyona yakın bir yatırım yaptıklarını ifade eden İlık, " Diyarbakır'ımız, son yıllarda güzel bir ivme yakaladı. Bizde bu yatırımımız gıda sektöründe, devamı gelirse farklı sektörlerde devam edeceğiz. Meksika, Çin, İtalya, Uzak Doğu mutfakları var" dedi.

Diyarbakır'a yılda 1 milyona yakın turist geldiğini aktaran İlık, "Hem Diyarbakır'a, hem misafirlerimize güzel bir hizmet vermek için dünya mutfağını, Happy Moons'u şehrimizle buluşturduk. Şu anda 50'ye yakın personelimiz çalışıyor. Personellerimiz eğitim aldıktan sonra işe başlıyor. Dışarıdan gelen yabancı evindeymiş gibi, ülkesindeymiş gibi istediği yemeği seçip yiyebiliyor. Şu anda 22 milyona dünya mutfağını Diyarbakır ile buluşturduk" diye konuştuk.

Şef Mehmet Aslan ise İtalya, Meksika, Rus mutfağıyla hizmet vermekte olduklarını belirterek, "Ağırlıklı olarak acı seven insanları bekliyoruz. Ağırlıklı Meksika mutfağıyla müşterilerimizi ağırlıyoruz. Farklı bir lezzet, farklı bir kültür" şeklinde konuştu.