Kağıthane'de bir polisimizin şehit olduğu silahlı çatışmaya dönen uyuşturucu operasyonunda etkisiz hale getirilen 18 yaşındaki Diyar Anacur hakkında araştırmalar yapıldı. Peki,Diyar Anacur kimdir? Diyar Anacur öldü mü?

DİYAR ANACUR KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla dün gece ateş açıldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanede şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı. Çatışmada saldırganlardan 18 yaşındaki Diyar Anacur ölü olarak ele geçirildi.

15 YAŞINDAKİ KIZLA EVLENDİRİLMİŞ

Iğdırlı Diyar Anacur'un öldüğünü öğrenen dini nikahlı eşi A.A. ise bugün babasına ait tabanca ile hayatına son verdi. 15 yaşındaki A.A'nın ailesi geçen yıl kızını Diyar Anacur'a verdi. A.A.ise zorla evlendirildiğini belirterek ailesinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine A.A.devlet korumasına alındı. Kısa zaman sonra A.A. şikayetinden vazgeçerek baba evine döndü. İddiaya göre, daha sonra Diyar Anacur ile A.A.'nın evlendirildiği ortaya çıktı.