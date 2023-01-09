Türkiye Diyanet Vakfı ya da kısaca TDV, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan vakıf kuruluşudur. İsmini sıklıkla duyduğumuz kuruluşlardan biri olan Diyanet Vakfı hakkında merak edilenler ise arama motorlarında Diyanet Vakfı ne zaman, nasıl kuruldu? Diyanet Vakfı neler yapıyor? soruları ile aratılıyor. Detaylar haberimizde...

Adını sıklıkla duyduğumuz vakıflardan biri olan Diyanet Vakfı'nın ne zaman ve nasıl kurulduğu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar ise Diyanet Vakfı ne zaman, nasıl kuruldu? Diyanet Vakfı neler yapıyor? sorularına yanıt arıyor. Peki, Diyanet Vakfı ne zaman, nasıl kuruldu? Diyanet Vakfı neler yapıyor? İşte tüm merak edilenler...

DİYANET VAKFI NE ZAMAN, NASIL KURULDU?

13 Mart 1975'te dönemin Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan ve beraberinde Yardımcıları Dr. Tayyar Altıkulaç, Yakup Üstün ile Özlük İşleri Müdürü Ahmet Uzunoğlu tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarına yardımcı olmak, İslam'ın yayılmasını ve din hizmetlerini üstlenecek bir nesil yetiştirilmesi amacıyla kuruldu. Vakıf, 13 Ocak 1978 tarihli ve 16168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20 Aralık 1977 tarihli ve 7/14433 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti kapsamına alınmış; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6'ncı maddesine göre, 5 Ağustos 2005 tarihli ve 25897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile izin almadan yardım toplayan kuruluşlardan sayılmıştır. Bütün insanlığa hizmet götürmeyi amaçlayan Diyanet Vakfı, bu amacı felsefesi olarak benimseyerek çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur.

DİYANET VAKFI NELER YAPIYOR?

Türkiye'de 1.003 şubesi, dünyada 149 ülkede faaliyeti bulunmaktadır. Vakıf ilk olarak, 1967 yılında inşaasına başlanan Ankara Kocatepe Camisini tamamlayarak hizmete açtı. Bu yıldan itibaren Türkiye genelinde 3 bin 817 cami, 2 bin 866 Kur'an kursu, 25 ülkede ise 100'ü aşkın cami ve okul inşa etmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı; 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi başta olmak üzere birçok eser yayımlamış, 1983'dan itibaren Ankara ve İstanbul'da Türkiye Kitap ve Kültür Fuarları düzenlemiştir.

Vakıf doğal afetler, kıtlık, savaş ve kriz gibi durumlarda bu bölgelere yardım götürmüş, Ramazan aylarında iftar çadırları kurmuş, Kurban Bayramlarında ise kurban kesim projeleri ile çeşitli bölgelerdeki muhtaç insanlara yardımlarda bulunmuştur.

2022 Yılında faaliyete geçirdikleri bazı projeler ise şöyle;