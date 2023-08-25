Diyanet Vakfı tarafından öğrencilere verilecek olan bursun başvuru zamanı merak edildi. Burs başvurularının detayları araştırılırken Diyanet Vakfı burs başvuru ne zaman başlıyor, şartları ne? Diyanet bursu başvuru nereden, nasıl yapılır? soruları gündeme geldi.

Burs alacak öğrencilerin gündeminde Diyanet Vakfı'nın bursları yer alıyor. Vakıf tarafından verilecek olan bursun detayları ise gündemde yerini aldı. Arama motorlarında ise Diyanet Vakfı burs başvuru ne zaman başlıyor, şartları ne? Diyanet bursu başvuru nereden, nasıl yapılır? soruları araştırılıyor.

DİYANET VAKFI BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet Vakfı burs başvuruları 19 Ağustos tarihinde başladı. Başvuru yapacak olan adaylar için süreç devam ediyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın ilahiyat akademi, özel destek akademi, lisans üstü ilahiyat akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun destek burs programlarına bursiyer alınacak.

DİYANET VAKFI BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

19 Ağustos'ta başlayan başvurular 19 Eylül'e kadar devam edecek. Öğrenciler 19 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek.

DİYANET VAKFI BURS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?



Başvurular, 19 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılabilecek.

DİYANET VAKFI BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları 11 Ekim 2023'ten sonra öğrencilere duyurulacak.