Diyanet takvimine göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman olduğu araştırılıyor. Kurban Bayramına ne kadar gün kaldığı ve Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman olduğu gündeme geliyor. Peki, Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı hangi gün olduğu merak ediliyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman olduğu araştırılıyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı hangi gün olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün? Detaylar haberimizdedir…

DİYANET TAKVİMİNE GÖRE 2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 208 Haziran Çarşamba günü başlıyor 2 Temmuz Pazar günü bitiyor.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

Berat Kandili:6 Mart Pazartesi

Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı

Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi

Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı

Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe