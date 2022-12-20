Diyanet Mevlid Kandili ne zaman? 2023 Mevlid Kandili hangi gün? 2023 Dini günler takvimi!

Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. 2023 yılı içerisinde de her bir mübarek günün farklı bir tarihi belirlenmiştir. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Mevlid Kandili ne zaman? 2023 Mevlid Kandili hangi gün? 2023 Dini günler takvimi! Yer alıyor.

MevlidKandili ne zaman? sorusu vatandaşların arama motorlarında sıklıkla arattığı bir soru olarak yer alıyor. Kandil gününün ne zaman olduğu Müslüman aleminin merak konusu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2023 Mevlid Kandili hangi gün? 2023 Dini günler takvimi!

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 2023 yılında 26 Eylül Salı tarihine denk gelmektedir.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Mevlid gecesi, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili