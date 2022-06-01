Diyanet Kurban Bedeli 2022: Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? DİYANET AÇIKLADI! - Haberler

Diyanet kurban bedeli merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde ve yurt dışında ne kadar olacağını açıkladı. Peki, Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? İşte Diyanet Kurban Bedeli!

DİYANET KURBAN BEDELİ 2022

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

NERELERDEN BAĞIŞ YAPILABİLECEK?

Yapılan duyuruya göre kurban bağışları, bagis.tdv.org adresinden, mobil bağış uygulamasından, Banka/PTT şubelerinden ve Müftülüklerden yapabilecek. Bağışlar için son tarih ise 9 Temmuz olarak belirlendi.

"MAZLUMLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Erbaş, törende yaptığı konuşmada "Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke 354 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmayı planlıyoruz. Daha fazla mazlum kardeşimizin yüzlerini güldürmek, bayram sevinçlerine ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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