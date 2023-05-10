- Diyanet İşleri Başkanlığı, engelli vatandaşlar için 'engelsiz' internet sitesi kurdu

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayata geçirdikleri 'engelsiz.diyanet.gov.tr' internet sitesiyle engelli vatandaşların 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'ndeki kavramların videolarına erişebileceklerini, işaret diliyle hazırlanan görüntülü fetvalara ve başkanlığın çalışmalarına ulaşabileceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkanlık 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü" tanıtım programına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erbaş, engelliliğin her insanın maruz kalabileceği bir durum olduğuna dikkati çekerek, bunun toplumsal açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Herkesin engellilik konusunda duyarlılığa çağıran Erbaş, "Özellikle topluma hizmet ve rehberlik etme konumunda bulunanların inisiyatif alarak çözüm odaklı hareket etmeleri ve engelliler için hayatı kolaylaştıracak imkanlar hazırlamaları son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Hazreti Peygamber'in kamu hizmetleri dahil birçok alanda engellilere görev verdiğini, onları önemsediğini aktararak, "Kur'an ve sünnetin rehberliğinde toplumun tüm katmanlarına hizmet etmeyi kendisine şiar edinen Diyanet İşleri Başkanlığımız da aynı inanç ve hassasiyetle engelli kardeşlerimiz için hizmet üretiyoruz. Bu bağlamda onların camilerimize ve kurslarımıza rahatlıkla ulaşabilmeleri için mekanların fiziki şartlarını uygun hale getiriyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecekleri, ibadetler için gereken bilgi ve becerileri kazanabilecekleri kurslar düzenliyoruz" diye konuştu.

"Kur'an kurslarımızda her yıl yaklaşık 1000-1500 civarı işitme engelli vatandaşımız din eğitimi alıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altındaki personellere engellilik alanında eğitimler vererek bu konuya özel önem gösterdiklerini anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Eğitimin faaliyetlerinin standartlarının geliştirilmesi amacıyla engellilerin ilgi, ihtiyaç, beklenti ve özelliklerini dikkate alan bir yaklaşımla muhtelif ders materyalleri hazırlıyoruz. Diğer yandan engelli kardeşlerimizin dini ve manevi gelişimine katkı sunacak, hayata dair motivasyonlarını artıracak projeler, faaliyetler yapıp çeşitli eserler hazırlıyoruz. Zira insanı hayata bağlayan en büyük gücün inanç olduğuna inanıyoruz. Kur'an kurslarımızda görme ve işitme engelliler için oluşturduğumuz özel sınıflarımızda, her yıl yaklaşık 1000-1500 civarı işitme engelli vatandaşımız, din eğitimi alıyor. Engelli kardeşlerimiz, bir taraftan İslam'ın temel esaslarını, ibadetle ilgili meseleleri, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin sünnetini öğrenirken aynı zamanda onun örnek hayatını ve zorluklarla mücadelesini görerek kendi sıkıntılarıyla baş etme becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar."

Engelli vatandaşlar için 'engelsiz.diyanet.gov.tr' sitesi kuruldu

Erbaş, tanıtımı yapılan "Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü"nün, işitme engellilerin zihin dünyalarına hitap edecek nitelikte yalın ve sade bir dille hazırlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte engelsiz.diyanet.gov.tr adıyla bir internet sitesi hazırlanmıştır. Engelli kardeşlerimiz, sözlükte yer alan kavramların videolarına buradan erişebileceklerdir. Ayrıca, yine burada, işaret diliyle hazırlanan görüntülü fetvalara; Türkiye genelinde engellilere hizmet veren engelsiz Kur'an kurslarımızın isim-adres gibi bilgilerine ve Başkanlığımızca engelliler için hazırlanan dijital yayın, materyal ve TV programlarına ulaşabileceklerdir."

Eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından sözlükteki kavramların videolarına erişimini uygulamalı olarak gösterdi.