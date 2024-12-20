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Diyanet İşleri Başkanlığı 4000 personel alımı ne zaman, şartları ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı 4000 personel alımı ne zaman, şartları ne?
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Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 4000 personel alımı ne zaman, şartları ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 4 bin din görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adaylar, KPSS puanı ve sözlü sınav sonuçlarına göre değerlendirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 4000 personel alımı ne zaman, şartları ne?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NE?

Başkanlığın resmi internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine Aday Din Görevlisi (İmam Hatip) alımı yapılacaktır. "

Başvurular, 30 Aralık 2024 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sınav platformu olan "sinav.diyanet.gov.tr" üzerinden yapılacak. Başvuru işlemi, adayların il/ilçe müftülüklerinde onaylatmaları gereken ön başvuruyu tamamlamaları ile geçerli sayılacak. Bu aşamaları tamamlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak.

Başvuru şartları

Adayların başvuru yapabilmesi için yerine getirmesi gereken bazı şartlar şunlardır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen ortak niteliklere sahip olmak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 4000 personel alımı ne zaman, şartları ne?

BAŞVURU TARİHLERİ

Diyanet İşleri Bakanlığı 4000 personel alımında adaylar 30.12.2024-10.01.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresine giril yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Diyanet İşleri Bakanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapılması zorunludur. Bunu yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri geçersiz sayılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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