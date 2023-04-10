Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "İslamın ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmaktadır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "İslamın ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmaktadır" "Batı dünyası illegal terör yapılanmaları ve onların sebep olduğu sosyal sorunları müslümanların aleyhine hunharca kullanmaktadır" -"İslam düşmanları ardında kirli çıkar ilişkileri...