- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Sizler vatan, millet, ezan ve bayrak için koştunuz"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sizler vatan, millet, ezan ve bayrak için koştunuz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Gazileri İftar Programı'na" katıldı. Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen iftar yemeğinde Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. İftar sonrası konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gazi oldunuz. Her biriniz şehit adayı olarak gazilik mertebesine nail oldunuz. Ne mutlu sizlere. Allah mertebenizi mübarek eylesin. Sizler vatan, millet, ezan ve bayrak için koştunuz. Şehit olmak için koştunuz. Gazilik mertebesine nail oldunuz. Ne mutlu sizlere. Gövdenizi hainlerin saldırılarına siper ettiniz. Kahraman gazilerimiz, vatanın ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gecesi hainlere karşı göğüslerini siper ederek gösterdi. Biz, vatanın ne kadar önemli olduğunu sizin, gözünüzü kırpmadan şehadete ve gaziliğe yürümenizle fark ettik. Hepimiz büyük bir uykunun içerisindeydik. Allah hepinizden razı olsun. Gaziliğiniz büyük bir mertebedir. Allah gaziliğinizi mübarek eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak şehitliği, gaziliği ve vatanseverliği anlatmaya çalışıyoruz. Eserlerimizle ve yayınlarımızla bunu gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Milli manevi değerlerimizin ne olduğunu canımızla ve cananımızla göstermeye ilelebet devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, " Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Şu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilmeyi, Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na kavuşmayı bizlere nasip eylesin. 15 Temmuz Gecesi şehitlerimiz oldu. Sizler gazilik unvanı ile şereflendiniz. Rabbim'den niyazım şu ki cennetinde bizleri şehitlerimizle ve Peygamber Efendimiz ile komşu eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum" dedi.