Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde vatandaşlarla bir araya...
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde vatandaşlarla bir araya geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel