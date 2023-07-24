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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde vatandaşlarla bir araya...

Genel Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ibadete açılmasının 3. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Genel Haberler

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