Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'da 4-6 yaş Kur'an kursu ve hafızlık öğrencilerini ziyaret etti

ANKARA - Çeşitli temaslarda bulunmak için Fransa'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Strazburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ile hafızlık sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Fransa'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Strazburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ile hafızlık sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilere yaptığı konuşmasında, Müslümanların hayattaki en önemli vazifelerinden birisinin dinini öğrenmesi olduğunu söyledi.

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir" hadisi şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, hocaları ve öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Daha sonra Başkan Erbaş, hafızlık eğitimi gören öğrencileri sınıfında ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından kapıda çiçekle karşılanan Başkan Erbaş, kendilerine teşekkür etti.

Başkan Erbaş, hafız adayı öğrencilerle yaptığı sohbette, hafızlığın önemini vurguladı.

"Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğine ziyaret"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Fransa programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi Daimi temsilciliğini ziyaret etti. Başkan Erbaş buradaki ziyaretinde, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener, Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Fransa Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman ile görüştü.

Ziyarette Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Bayram Demirtaş eşlik etti.