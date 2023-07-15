Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen anlayışlar asla İslami olamaz" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzuru bozan, ayrıştırıcı ve tefrikaya sebep olan anlayışlar asla ve asla İslami olamaz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen anlayışlar asla İslami olamaz"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzuru bozan, ayrıştırıcı ve tefrikaya sebep olan anlayışlar asla ve asla İslami olamaz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları Programı"na katıldı.

"Milletimizin yazdığı onurlu destanın yıl dönümündeyiz"

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Başkan Erbaş, 15 Temmuz'u darbe girişiminden öte devleti işgal girişimi olarak nitelendirdiğini belirterek, "Ülkemizin bu işgal girişiminde maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu destanın yıl dönümündeyiz. Kirli emellerini yüce dinimiz İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi, vatanımıza, varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize, istiklalimize, istikbalimize kast etti" dedi.

"Hain darbe girişimi aziz milletimizin cesaretiyle şanlı bir direnişle bertaraf edildi"

Başkan Erbaş, 15 Temmuz'da milletin, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla dinine, değerlerine, özgürlüğüne ve hukukuna sahip çıktığına dikkati çekerek, "Hain darbe girişimi Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edildi" ifadelerini kullandı.

"Dini kavram ve ilkelerini kullanarak insanların samimiyetini suistimal etmişlerdir"

İhanet şebekesi FETÖ'nün insanların samimi dini duygularını, Allah ve Peygamber tasavvurunu, İslami kavramları, insani ve vicdani değerleri tahrik ve istismar ederek, kirli ve karanlık emellerine alet ettiklerine işaret eden Başkan Erbaş, "Tarihten günümüze bütün istismarcılar, gizli ve kirli emeller içinde olmuşlar, iki yüzlü davranmışlar, yalan konuşmuşlar, ihanet etmişlerdir. Dini kavram ve ilkelerini kullanarak insanların samimiyetini suistimal etmişlerdir" diye konuştu.

Başkan Erbaş, İslam'ın en doğru şekilde bilinmesinin hayati bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, İslam'ın hakikatleri konusundaki yanlış bilgilerin pek çok bireysel ve sosyal sorunlara neden olduğunu ifade etti.

FETÖ gibi terör örgütleriyle en etkin mücadele yönteminin doğru dini bilginin yerleştirilmesi, Kur'an ve sünnete dayalı bir din öğretimi, ahlak ve maneviyata dayalı bir davranış eğitimi olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, dini istismar eden örgütlerin genellikle kimlikleri ve karakterli duruşu ellerinden alınmış genç kitleler oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde ve Kur'an kurslarında, çocuklara okul öncesi eğitimden başlamak üzere sağlıklı bir karakter ve değer aşılayacak, onların iyi bir kul ve güzel ahlaklı bir insan olarak yetişmelerini sağlayacak, eğitim ortamları ve müfredatları hazırlamaya mecbur olduğunu belirtti.

"Her Müslüman dininin temel ilkelerini, değerlerini, hakikatlerini öğrenmelidir"

"İnsanların inançlarını ve dini duygularını kötü emelleri için kullananların en büyük sermayesi kişilerin cehaletidir" diyen Başkan Erbaş, "Doğru ve yeterli dini bilgi almayan kişiler haliyle yanlışı ve sahte olanı ayırt etmekte zorlanmaktadır. Önemle ifade etmeliyim ki bugün her Müslüman dininin temel ilkelerini, değerlerini, hakikatlerini öğrenmelidir ve bunu önemsemelidir. Dinimizi öğrenmek için bugün pek çok imkana sahibiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak isteyen herkese mesai gözetilmeksizin her zaman dinimizi öğrenmesi noktasında hizmet götürme imkanına sahibiz" açıklamalarında bulundu.

"Aklını, idrakini, vicdanını bir kişiye ya da gruba teslim edenlere asla itibar etmeyeceğiz"

Başkan Erbaş, hep birlikte istismarcı gruplara karşı uyanık olunması gerektiğine vurgu yaparak, "Dini kavram ve duyguların ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi açık bir istismardır ve buna dikkat edilmelidir. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen barış ve huzuru bozan, ayrıştırıcı ve tefrikaya sebep olan anlayışlar asla ve asla İslami olamaz" ifadelerini kullandı.

"Sahih dini bilgiyle milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam edeceğiz"

İslam'ın, ilme, hikmete ve aklı kullanmanın önemine vurgu yapan, sorgulamanın gerekliliğini öğreten, varlık alemini indirilen ayetler üzerinde düşünmeyi tavsiye eden bir din olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yapmaya, sahih dini bilgi ve doğru bir yöntemle milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam edecektir" dedi.

Programda ayrıca, 15 Temmuz gazileri emekli müezzin Mehmet Kuzgun ile din görevlisi Mürteza Tınmaz birer konuşma yaptı. Konuşmaların sonunda Başkan Erbaş, gazilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.