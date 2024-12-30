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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kirası ne kadar kaç TL?

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Kamuda birçok alanda tasarrufa gidileceğinin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı Audi marka araç haberlere konu olmuş ve bazı çevreler tarafından eleştirilmişti. Olayın uzun süre gündemi meşgul etmesi sonrası araç iade edilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kirası ne kadar kaç TL?

"Bir Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" çıkışıyla adından söz ettiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara'nın en pahalı semtlerinden Bilkent'te yaşadığı üç katlı villaya 975 TL kira ödediği ortaya çıktı. Ancak lojmanlara yüzde 44 zam yapılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Ali Erbaş'ın 975 liralık kirası da 1404 liraya yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kirası ne kadar ?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KİRASI KAÇ TL?

Ali Erbaş, yaptığı bir açıklamada "Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya'dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi'yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" ifadelerine yer vermişti.

Bu çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken Erbaş, şimdi de Ankara'nın en pahalı semtlerinden Bilkent'te yaşadığı üç katlı villaya ödediği kira ile gündeme geldi. Türkiye'de yüksek kiralar tartışılırken Erbaş'ın 450 metrekarelik tripleks lüks konutunun aylık kira bedelinin 975 TL olduğu ortaya çıktı. Ancak Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre; 2025 yılı itibarıyla yurtiçindeki kamu konutları için kira bedelleri yeniden düzenlendi. Bu düzenleme sonrası lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam gelmesi ile birlikte Erbaş'ın lojman kirası 1.404 TL'ye çıktı.

SATIŞI 30 MİLYON, TL KİRASI 110 BİN TL

Sözcü'de yer alan habere göre Bilkent'teki emsal villaların hem emlakçılarda hem de internetteki fiyatlarına bakıldığında satış bedelinin 30 milyon TL'den fazla olduğu, kira bedelinin ise 110 bin lira civarında olduğu görülüyor. Bu tutar 9 emekli maaşına, 7 asgari ücrete denk geliyor. 5 asgari ücretli maaşlarına dokunmadan paralarını bir araya getirseler ancak bir aylık kirasını karşılayabiliyorlar. 6 yakın korumasının yanı sıra Erbaş'ın villası da özel olarak korunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kirası ne kadar kaç TL?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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