Üye Girişi
Haberler

DİYANET CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 15 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?

DİYANET CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 15 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Kasım Cuma namazı saati ve İstanbul Cuma namazı vakitleri araştırılıyor. Diyanet'e göre il il Cuma vakitleri ve cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Kasım Cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresinden yayınladı. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta okunuyor? İl il cuma namazı vakitleri!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 12:54

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:37

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:02

Bursa Cuma Namazı Saati: 12:53

DİYANET CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 15 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü camide öğlen namazı vaktinde cemaatle kılnan bir namazdır. Cuma namazı normalde 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Fakat bazı rivayetlere göre sonradan 4 rekat Zührü Ahir namazı ve 2 rekat vaktin son sünneti de kılınmaktadır. Yani cuma namazı toplamda 16 rekat olmaktadır. Zührü ahir namazı öğlen namazının farzı yerine geçtiği söylenilmektedir. Bu bakımdan cami imamları cuma namazını toplamda 16 rekat olarak kılmaktadır.

Cuma namazı kılınışı:

İlk olarak cuma namazı ezanı okunur. Ardından cemaat ilk 4 rekatlık cumanın ilk sünnetini kılarlar.

İlk sünnetten sonra hutbe başlar. Müezzin cami içerisinde ezan okur. Ardından İmam hutbeye çıkar ve hutbesini verir.

Hutbe bittikten sonra müezzin gamet getirir ve 2 rekatlık farz namazına durulur.

2 rekat cumanın farz namazı kılındıktan sonra 4 rekatlık cumanın son sünneti kılınır.

Böylece 10 rekat cuma namazı tamamlanmış olur. Fakat cuma komple bitmiş olmuyor. 10 rekattan sonra da 4 rekat Zühri ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti mevcuttur.

Cumanın son sünnetini kıldıktan sonra 4 rekatlık Zühri ahir namazı kılınmaktadır. (Bazı görüşlere göre bu namaz öğlen namazının farzı yerine geçmektedir.)

Ardından son olarak 2 rekat vaktin son sünneti eda edilir.

Böylelikle cuma namazı toplamda 16 rekat olarak kılınmış olur. Şuanda tüm camilerimizde imamlar cuma namazını bu şekilde eda etmektedir. Zühri ahir ve vaktin son sünneti namazlarını kılmak farz değildir fakat sünnettir. Kılınması tavsiye edilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş

 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL
Ahmet Özer'e 12 önce gönderdiği mektup ortaya çıkan Soylu'dan yanıt gecikmedi

12 yıl önce gönderdiği mektup ifşa oldu, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir? MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Masterchef 15 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları! A101 15 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 15 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Artemis Karaman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Artemis Karaman kaç yaşında, nereli? Artemis Karaman biyografisi! 16 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.