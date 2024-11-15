DİYANET CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 15 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 12:54

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:37

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:02

Bursa Cuma Namazı Saati: 12:53

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü camide öğlen namazı vaktinde cemaatle kılnan bir namazdır. Cuma namazı normalde 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Fakat bazı rivayetlere göre sonradan 4 rekat Zührü Ahir namazı ve 2 rekat vaktin son sünneti de kılınmaktadır. Yani cuma namazı toplamda 16 rekat olmaktadır. Zührü ahir namazı öğlen namazının farzı yerine geçtiği söylenilmektedir. Bu bakımdan cami imamları cuma namazını toplamda 16 rekat olarak kılmaktadır.

Cuma namazı kılınışı:

İlk olarak cuma namazı ezanı okunur. Ardından cemaat ilk 4 rekatlık cumanın ilk sünnetini kılarlar.

İlk sünnetten sonra hutbe başlar. Müezzin cami içerisinde ezan okur. Ardından İmam hutbeye çıkar ve hutbesini verir.

Hutbe bittikten sonra müezzin gamet getirir ve 2 rekatlık farz namazına durulur.

2 rekat cumanın farz namazı kılındıktan sonra 4 rekatlık cumanın son sünneti kılınır.

Böylece 10 rekat cuma namazı tamamlanmış olur. Fakat cuma komple bitmiş olmuyor. 10 rekattan sonra da 4 rekat Zühri ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti mevcuttur.

Cumanın son sünnetini kıldıktan sonra 4 rekatlık Zühri ahir namazı kılınmaktadır. (Bazı görüşlere göre bu namaz öğlen namazının farzı yerine geçmektedir.)

Ardından son olarak 2 rekat vaktin son sünneti eda edilir.

Böylelikle cuma namazı toplamda 16 rekat olarak kılınmış olur. Şuanda tüm camilerimizde imamlar cuma namazını bu şekilde eda etmektedir. Zühri ahir ve vaktin son sünneti namazlarını kılmak farz değildir fakat sünnettir. Kılınması tavsiye edilmiştir.