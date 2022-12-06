TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Divriği pilavı yapıldı. İzleyiciler, Divriği pilavı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Divriği pilavı nedir, nasıl yapılır? MasterChef divriği pilavı tarifi ve yapılışı! Divriği pilavı nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde dünyadan pilav yemekleri yapıldı. Peki,Divriği pilavı nedir, nasıl yapılır? MasterChef divriği pilavı tarifi ve yapılışı! Divriği pilavı nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

DİVRİĞİ PİLAVI NEDİR?

Divriği pilavı, bir çeşit pirinç pilavıdır. Malzemeleri dana eti (tercihe göre koyun, keçi ve kümes hayvanlarının eti de olabilir), pirinç, nohut, kuru üzüm, soğan, kara biber (iri dövülmüş), yeni bahar (iri dövülmüş), tereyağı, sıvı yağ, et suyu, tuzdur.

Divriği Pilavı /Alatlı Pilavı 09.10.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.